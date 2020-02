Bimba morta dopo visite Aosta,4 indagati

E' morta lunedì 17 febbraio, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino, la bimba valdostana di 17 mesi che era giunta nel nosocomio piemontese in condizioni gravissime dopo essere stata visitata ad Aosta. A seguito della denuncia dei familiari, quando la piccola era ancora in vita, il pm di Aosta Francesco Pizzato ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, indagando i quattro pediatri dell'Usl che l'avevano presa in cura. Alla luce dell'accaduto, l'ipotesi di reato potrebbe presto cambiare.

I primi accessi erano stati per febbre e problematiche respiratorie: una prima visita a gennaio, altre tre a febbraio.

Nell'ultimo caso è intervenuta l'ambulanza. La piccola è stata portata prima all'ospedale Beauregard, dove è andata in arresto cardiaco, e poi al Parini. Da qui, il trasferimento al Regina Margherita, in condizioni disperate. I genitori hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. Indaga la polizia.