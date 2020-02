Uv, al lavoro per fermare avanzata Lega

"L'Union Valdotaine va avanti, a testa alta e con fiducia, verso le prossime elezioni comunali e regionali, con l'obiettivo di attuare il mandato dell'ultimo Congresso, in particolare per fermare l'avanzata della Lega di Salvini in Valle d'Aosta". E' quanto si legge in una nota del movimento autonomista che commenta la chiusura anticipata della 15/a Legislatura in Regione.

"E' disgustoso vedere che nell'attuale politica - prosegue la nota - la coerenza sembra quasi una pena da espiare. In ogni caso il nostro Movimento non vive su posizioni preconcette e siamo in grado di analizzare situazioni e, ove opportuno, cambiare idea sulle decisioni prese. Purtroppo la situazione politica non è andata verso direzioni di stabilità necessarie per governare la nostra regione. Altri tentativi di nuove maggioranze, che tra l'altro non hanno avuto risultati per più di un anno, non avrebbero portato a nient'altro se non prolungare l'immobilismo e ritardare le risposte concrete che tutti stanno aspettando".