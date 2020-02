Lega Vda, finalmente libere elezioni

"Finalmente libere elezioni in Valle d'Aosta! Nonostante i tentativi disperati delle ultime ore per provare a rimanere attaccati alla poltrona, finalmente quel che resta della maggioranza ha dovuto arrendersi all'evidenza: non ci sono i numeri per formare l'ennesimo governo raffazzonato".

Lo scrive, in una nota, la Lega Valle d'Aosta, aggiungendo: "La strada da noi delineata dal mese di dicembre del 2018 si è finalmente concretizzata: i valdostani potranno tornare a votare e potranno decidere da chi vogliono essere governati. Da quando, con una manovra di palazzo, siamo passati dal governo all'opposizione abbiamo sempre tenuto la barra dritta. Grazie alla nostra insistenza, la Valle d'Aosta potrà finalmente avere un nuovo governo legittimato dalla volontà popolare e non dettato dalla logica delle poltrone".