Barocco contro Testolin, dimettiti

"Renzo dimettiti, fai un passo indietro. È giusto". Lo dichiara Jean Barocco, consigliere eletto nell'Union valdotaine e ora al gruppo Misto rivolgendosi al presidente della Regione, Renzo Testolin. "Al Conseil Fédéral - aggiunge Barocco - tutti si aspettavano una energica difesa della squadra che ha contribuito alla redazione del tuo bilancio. Non è accaduto. Non c'è stata. A Roma non sei sceso per rappresentare, la Valle d'Aosta in Consiglio dei Ministri. A Saint-Pierre, sembra incredibile, come ha detto il Sindaco sui giornali, non hai fatto neanche una tua telefonata". "Renzo, sei il Presidente di tutti i Valdostani - conclude Barocco - e non puoi evitare di affrontare le grandi criticità che ci coinvolgono. Il Presidente deve esserci, sempre, quando è facile, ma soprattutto, quando è difficile".