A Bard i capolavori della Johannesburg Art Gallery

(ANSA) - AOSTA, 10 FEB - Dagli Impressionisti a Picasso, i capolavori della Johannesburg Art Gallery saranno presentati in una mostra al Forte di Bard dal 14 febbraio al 2 giugno. In esposizione una selezione di 64 opere "dallo straordinario valore artistico, provenienti dal principale museo d'arte del continente africano".

Tra le opere esposte spiccano quelle firmate da alcuni dei grandi maestri della scena artistica internazionale tra Ottocento e Novecento, da Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Corot a Boudin e Courbet, da Monet a Van Gogh, da Mancini a Signac, da Picasso a Bacon, Liechtenstein e Warhol, fino ai più recenti protagonisti del panorama artistico sudafricano, primo fra tutti William Kentridge. "Una serie inaspettata di capolavori - si legge in una nota - che permettono di percorrere un vero e proprio viaggio nella storia dell'arte del XIX e XX secolo, spaziando dall'Europa agli Stati Uniti, fino al Sudafrica.

Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery è il principale museo d'arte del continente africano e ospita una collezione di altissima qualità. Principale protagonista della nascita e della formazione della collezione fu Lady Florence Philips. (ANSA).