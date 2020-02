Sci: cdm; gigante parallelo Chamonix, 3 azzurri qualificati

(ANSA) - ROMA, FEB 9 - Sono tre gli azzurri che stamani si sono qualificati tra i 32 atleti ammessi al gigante parallelo di Chamonix che prenderà il via alle ore 13.15. Sono Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Simon Maurberger, rispettivamente con il 1/o, il 2/o ed il 5/o miglior tempo. Non qualificati Riccardo Tonetti e Tommaso Sala.

Quello di Chamonix e' il secondo e ultimo gigante parallelo della stagione , una nuova disciplina che vede cosi' assegnata la relativa coppa di specialita' con due sole competizioni. Le qualificazioni sono state ottenute con i migliori 32 tempi sommati in due manche. La gara vera comincia dai 16/i a eliminazione diretta. (ANSA).