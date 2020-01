Sequestrato camping a La Salle

La guardia di finanza e i forestali della sezione di polizia giudiziaria della procura di Aosta hanno sequestrato il camping Green park di La Salle. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un'indagine per lottizzazione abusiva. Secondo le fiamme gialle "l'area, originariamente destinata a mera attività turistico ricettiva di campeggio, è stata di fatto lottizzata e trasformata in un insediamento residenziale stabile, costituito da vere e proprie 'seconde case' fruibili in ogni momento e dotate di tutti i servizi occorrenti ai fini dell'abitabilità". E' indagato il rappresentante legale della società che gestisce il campeggio.

In dettaglio l'area "area, pari a circa 25.000 metri quadrati, è stata stabilmente strutturata con la realizzazione di 290 piazzole, sulle quali sono state allestite 125 casette prefabbricate, rimovibili esclusivamente tramite smontaggio, tutte allacciate ad impianto idrico, fognario ed elettrico".