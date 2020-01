Bankitalia propone sanzione per Finaosta

Per carenze organizzative e di processo del credito Banca d'Italia ha proposto una sanzione di 45.000 euro nei confronti della Finaosta, la finanziaria regionale della Regione Valle d'Aosta. Lo ha appreso l'ANSA. Il provvedimento arriva alla conclusione dell'istruttoria avviata a seguito dell'ispezione di vigilanza condotta tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 da Bankitalia. Finaosta ha ora 30 giorni per presentare le controdeduzioni che saranno valutate da Banca d'Italia prima di proporre le sanzioni al Ministero del Tesoro.

Finaosta, procedimento non definito - "L'eventuale procedimento della Banca d'Italia nei confronti della Finaosta spa è tutt'ora in corso e non ha nulla di predeterminato ovvero di definito". E' quanto precisa, in una nota, Finaosta spa.