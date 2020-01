Sci: Cdm donne; trionfo Italia,tripletta in Bulgaria

Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne a Bansko, in Bulgaria. Le azzurre hanno fatto tripletta, vincendo con Elena Curtoni in 1.29.31, tempo con cui ha preceduto nell'ordine Marta Bassino (1.29.41) e Federica Brignone (1.29.45). Solo quarta, con 1.29.65, la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, vincitrice della discesa di ieri, recupero della prova non svoltasi in Val d'Isere. Un podio tutto azzurro al femminile c'era già stato il 14 gennaio 2018 nella discesa di Bad Kleinkircheim.