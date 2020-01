Sanità, in Fse documenti altre regioni

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - Tramite il fascicolo sanitario elettronico della Valle d'Aosta (Fse) e l'applicazione HealthVdA è ora possibile consultare anche i documenti clinici delle strutture del Servizio sanitario nazionale di altre regioni. Lo rende noto l'Usl della Valle d'Aosta. La connessione è in fase di avvio: al momento, la maggior parte dei documenti clinici elettronici resi disponibili sono pervenuti da Piemonte e Lombardia (circa duemila documenti, mille per regione). Gli utenti del fascicolo sanitario elettronico in Valle d'Aosta sono 71.819, il 57% degli aventi diritto.