Sardine in piazza ad Aosta per la pace

(ANSA) - AOSTA, 24 GEN - Le 'sardine' valdostane aderiscono alla giornata di mobilitazione internazionale per la pace organizzando per domani, sabato 25 gennaio, alle 15.30, in piazza Arco d'Augusto, l'iniziativa 'Teniamoci per mano, contro la guerra e l'odio'.