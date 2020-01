Appello per 'intesa istituzionale' Vda

(ANSA) - AOSTA, 22 GEN - "Una larga e trasversale intesa per una breve e incisiva stagione di riforma istituzionale": è quanto chiedono oggi 13 cittadini, primi firmatari di un appello al Consiglio regionale (appellointesaistituzionale@gmail.com) per una "intesa istituzionale". Viene chiesto di approvare le riforme "della forma di governo", dell'esercizio associato dei servizi comunali e del regolamento del Consiglio Valle, di definire, tramite la riattivazione della commissione paritetica, una "norma di attuazione per l'idroelettrico a tutela delle acque valdostane" e di istituire l'Osservatorio antimafia.