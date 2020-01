Tor X conferma quattro gare per 2020

(ANSA) - AOSTA, 17 GEN - Sono confermate per il 2020 le quattro gare che hanno caratterizzato il Tor X nel 2019. Si parte venerdì 11 settembre con il Tor des Glaciers, l'endurance trail estremo da 450 km e 32.000 metri di dislivello positivo sulle alte vie 3 e 4. Rispetto alla prima edizione, raddoppia il numero dei partecipanti, che passa da 100 a 200 iscritti. Resta il 'classico' Tor des Géants, in partenza domenica 13, con il consueto percorso da 330 km e 24.000 metri di dislivello positivo. Martedì 15 settembre a Gressoney-Saint-Jean sarà la volta del Tor130 - Tot Dret, trail da 130 km e 12.000 metri di dislivello positivo (saranno 200 i posti riservati ai finishers della corsa per il Tor des Géants 2021). Per il Tor des Glaciers e il Tor des Géants le preiscrizioni saranno aperte dal primo al 14 febbraio, mentre le iscrizioni apriranno il primo marzo per Tor 130 - Tot Dret (chiusura il 30 giugno salvo esaurimento dei 500 posti disponibili) e Tor30 - Passage au Malatrà (chiusura il 31 agosto salvo esaurimento dei 500 posti).