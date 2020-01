Sardine, Mathieu Stevenin portavoce Vda

Mathieu Stevenin è il portavoce delle sardine in Valle d'Aosta. E' quanto si legge in una nota nella quale si annuncia anche la formazione di un Consiglio Direttivo. "Le sardine non hanno per obiettivo poltrone - si legge ancora - ma rappresentano il sentimento popolare rivolto al progresso di tutti i valdostani. Nessuno escluso. Il clima è sereno, positivo, costruttivo e tutte le sardine valdostane sono invitate a partecipare, con idee e pensieri, fin dai prossimi incontri in programma, la cui comunicazione avverrà a breve sulle pagine Facebook.