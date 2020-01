Polstrada,300 multe per uso smartphone

Sono state 300 nel 2019 le sanzioni della polizia stradale di Aosta per l'uso improprio del cellulare alla guida, in aumento del 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il fenomeno è stato contrastato anche con l'impiego di pattuglie "in borghese". Complessivamente sono state accertate 9.888 infrazioni al codice della strada, in aumento di circa il 15 per cento sul 2018. Il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato sanzionato 400 volte. Sono stati elevati 2.700 verbali per eccesso di velocità (più 150 per cento) e decurtati 14.000 punti patente.

Sui 18.000 conducenti sottoposti a controllo con etilometro (più 5 per cento) 67 sono stati risultati in stato di ebbrezza (dato stabile rispetto al 2018) e due sono stati denunciati per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Con l'impiego dello 'street control' - che ha svolto verifiche in tempo reale su 25.000 veicoli - sono stati elevati 70 verbali per mancanza di copertura assicurativa e 340 per irregolarità nella revisione. Sono stati controllati 276 autobus destinati al trasporto di scolaresche (+53 per cento rispetto al 2018) e, all'area tecnica di regolazione di Pollein e al piazzale del traforo del Monte Bianco, 8.500 veicoli adibiti al trasporto merci (più 6 per cento).

Gli incidenti in autostrada con soli danni sono stati 51 (-12 per cento), quelli con lesioni sono passati da 19 a 21 ma il numero di feriti è sceso da 48 a 37. Nessun morto sull'A5 nel 2019, a fronte dei due nel 2018. Su tutte le strade valdostane, i decessi sono stati quattro (erano 12 nel 2018).

Mille gli alunni coinvolti dagli interventi di educazione stradale nelle scuole.

La sezione della polizia stradale di Aosta si compone di 98 operatori impegnati anche nelle sottosezioni di Courmayeur e Pont-Saint-Martin. Nel 2019 sono state 5.500 le pattuglie dispiegate sull'A5 Quincinetto-Traforo Monte Bianco (dove opera in esclusiva) e sulle strade statali 26 e 27.