'Sci...volare a scuola' a Pila e Brusson

E' in calendario giovedì 16 gennaio a Pila e Brusson il primo appuntamento sulla neve nell'ambito del progetto 'Sci...volare a scuola', rivolto agli studenti valdostani che avranno la possibilità di praticare lo sci nordico, sci alpino e snowboard. L'iniziativa è destinata alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, che hanno già condiviso, a scuola, nel mese di dicembre, attività ludico-didattiche tenute dai maestri di sci sulle regole e corrette modalità di fruizione delle piste da sci e degli impianti a fune. "Visto il numero importante di adesioni che l'iniziativa ha registrato e per soddisfare tutte le richieste - si legge in una nota - la Giornata sulla neve del progetto Sci...volare a scuola verrà replicata venerdì 14 febbraio, sempre a Pila e a Brusson, a cui si aggiungono Cogne e la località di Flassin nel Comune di Saint-Oyen". In totale è prevista la presenza di circa 700 studenti.