Scuola, stage estero per studenti Vda

(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - Anche per l'anno scolastico 2019-2020 gli studenti valdostani delle scuole secondarie di secondo grado avranno la possibilità di effettuare stage lavorativi all'estero, nei paesi dell'Ue. Lo prevede l'avviso pubblico 'Studenti in movimento - Stage aziendali all'estero', approvato dalla Giunta regionale (su proposta degli assessorati Istruzione e Affari europei) nell'ambito del Programma operativo regionale Fse Valle d'Aosta 2014/20. Il finanziamento complessivo è di 110 mila euro. I progetti possono essere presentati dalle scuole secondarie di secondo grado, dagli enti e dalle fondazioni con sede in Valle d'Aosta. "E' un'occasione importante per i nostri studenti - commentano gli assessori Chantal Certan e Luigi Bertschy - per sviluppare e approfondire la conoscenza di realtà formative presenti all'estero, consentendo loro di acquisire, oltre alle competenze tecnico-specialistiche, anche competenze trasversali, denominate 'soft skills', particolarmente utili in ambito lavorativo".