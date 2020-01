Truffe sportello bancomat,raggirati in 3

Tre correntisti hanno denunciato ai carabinieri di essere stati truffati dopo aver inserito le proprie tessere bancarie in uno sportello bancomat, nella periferia di Aosta. A fine dicembre le loro carte sono rimaste inceppate e non sono riusciti a riaverle. Dai loro conti sono poi stati effettuati prelievi per alcune migliaia di euro complessivi. Il presunto truffatore è stato ripreso dall'impianto di videosorveglianza. I militari della Compagnia di Aosta sono al lavoro per identificarlo e per accertare le modalità della truffa. Tra le ipotesi c'è quella che prevede l'installazione di un dispositivo (skimmer) mimetizzato nella fessura dello sportello e in grado di registrare tutti i dati della tessera, in abbinamento a una telecamera nascosta che registra il codice Pin digitato.