Salvini, Valle d'Aosta merita di meglio

"Prima lo scandalo delle infiltrazioni mafiose, ora l'esercizio provvisorio perché una maggioranza attaccata alle poltrone non non ha i voti per approvare il bilancio. La Valle d'Aosta merita di meglio: elezioni subito! Urne in Valle d'Aosta e in tutta Italia, per dare ai cittadini una giunta regionale e un governo nazionale coraggiosi e senza ombre". E' quanto dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini.