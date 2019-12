Skipass con Telepass per sciare in Vda

Grazie ad un accordo tra le maggiori società valdostane di gestione degli impianti a fune e Telepass già a partire dalle prossime festività natalizie gli Skipass per sciare in Valle d'Aosta potranno essere acquistati anche attraverso la piattaforma di servizi digitali di Telepass.

L'offerta riguarda i comprensori di La Thuile, Cervinia, Pila, la main area del MonteRosa Ski (Gressoney e Champoluc), Courmayeur Mont Blanc e Skyway.

"Questo importante progetto - sottolinea l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - si affianca ad altre iniziative messe in campo per la stagione invernale 2019/20, tutte allo scopo di promuovere e rendere sempre più facile l'accesso ai comprensori sciistici in Valle d'Aosta.

L'acquisto dello Skipass e l'accesso alle piste da sci valdostane diventano così più veloci e intuitivi attraverso l'App Telepass Pay".