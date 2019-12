Ministro Boccia, ConsVda ha pieni poteri

"L'ipotesi di scioglimento del consiglio regionale per la Valle d'Aosta sono previste dall'articolo 48 dello statuto di autonomia della Regione". Lo ha detto il ministro agli affari regionali Francesco Boccia al question time alla Camera rispondendo sull'eventuale scioglimento del consiglio della Valle d'Aosta dopo la recente bufera giudiziaria. "Il consiglio resta in carica nel pieno dei poteri", ha spiegato Boccia spiegandone i presupposti normativi.

"Le vicende evocate, riferite ad esponenti politici di organi elettivi della Regione, al momento non integrano i presupposti di fatto o di diritto previsti dall'articolo 48, poiché da quanto abbiamo appreso sembrano ancora oggetto di indagini. Va inoltre rilevato che gli indagati Fosson, Borrello, Vierin e Bianchi hanno già rassegnato le dimissioni, di cui il medesimo consiglio ha preso atto.