Uv, approvare bilancio e poi voto

Approvare il bilancio regionale "vista la sua importanza per la comunità" e poi dimettersi per avviare la procedura che porti a nuove elezioni nel più breve tempo possibile. E' quanto il Comité Fédéral dell'Union Valdotaine - a seguito dell'inchiesta giudiziaria sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 da parte dell'ndrangheta - chiede ai suoi eletti all'interno dell'assemblea valdostana. Inoltre "esprime piena solidarietà agli eletti coinvolti in questa inchiesta molto delicata e che tocca profondamente l'opinione pubblica".