Rete civica, votare bilancio e poi urne

Affrontare il nodo Bilancio e gettare le basi per una nuova Assemblea: è quanto chiede Rete civica commentando gli sviluppo dell'inchiesta 'egomnia' sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 da parte della 'ndrangheta.

"Nell'evidenziare la gravità della situazione - prosegue la nota - Rete civica sottolinea che ci sono in Consiglio regionale energie sane, non condizionate dalla 'ndrangheta, e persone che sempre si sono battute contro le cosche e che rappresentano la libera volontà degli elettori. L'auspicio è che le forze politiche presenti in Consiglio verifichino se ci sono le condizioni per effettuare un percorso che consenta di arrivare al rinnovo dell'Assemblea regionale sulla base di regole nuove, e al contempo di intervenire sulle questioni più urgenti per l'intera comunità". Per quanto riguarda il Bilancio regionale, Rete Civica "ritiene necessario un momento di confronto per valutare se esistono i presupposti per arrivare ad una approvazione che sia ampiamente condivisa".