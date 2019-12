Libera, sottostimata 'ndrangheta in Vda

"E' chiaro che per troppo tempo il fenomeno sia sottostimato rispetto agli interessi economici e alla ricchezza che ci sono nel territorio". Lo dichiara Donatella Corti, coordinatrice di Libera Valle d'Aosta, in riferimento all'inchiesta 'egomnia' sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 da parte della 'ndrangheta.

"E' fondamentale - aggiunge - prendere coscienza del contesto criminale, premessa indispensabile per il contrasto alle mafie e alla corruzione. Per quanto efficaci, le sole misure repressive non basteranno infatti mai a eliminare il crimine organizzato nelle sue molteplici forme. Le mafie hanno nuovi profili organizzativi, con una più accentuata vocazione imprenditoriale e con la promozione di relazioni con la cosiddetta 'area grigia', al confine tra il legale e l'illegale".