Sardine: oltre 300 in piazza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - Oltre trecento 'sardine' ad Aosta hanno partecipato alla manifestazione 'La Valle d'Aosta non si lega', organizzata alle 18 in piazza Arco d'Augusto. Tra i presenti anche il sindaco Pd del capoluogo regionale, Fulvio Centoz, che ha da poco annunciato la sua ricandidatura alle comunali del 2020. Tra rappresentazioni di sardine d'ogni tipo - gonfiabili, luminose, di carta - e cartelli con slogan a favore dell'inclusione, i manifestanti si sono alternati al microfono per brevi interventi. Hanno inoltre intonato 'Bella ciao' e letto alcuni articoli della Costituzione.