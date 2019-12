Riccarand (Rc), da me nessuna ingerenza

"Respingo totalmente le affermazioni, anche della Presidente del Consiglio, di ingerenza indebita sui lavori del Consiglio e delle commissioni, perché ritengo che qualsiasi cittadino e, in particolare, chi si occupa di politica abbia tutto il dovere, l'interesse, la possibilità e il diritto di criticare determinate scelte". Così Elio Riccarand, dirigente di Rete civica, interviene sulla vicenda della diffusione di una sua email indirizzata alla presidente della prima commissione, Patrizia Morelli, riguardante l'organizzazione dei lavori concernenti la riforma elettorale. "Queste affermazioni fatte dalla Presidente del Consiglio e poi montate su dall'opposizione, per i motivi che sappiamo, non hanno nessun fondamento", aggiunge Riccarand.

"In questo caso - prosegue l'esponente di Rete civica - si trattava discutere sul calendario della commissione e io credo di non aver violato nessun principio a dire quel che ne pensavo rispetto a certe scelte". "Nel merito della vicenda - spiega ancora - io non ho mai contestato la legittimità che si facessero delle audizioni di chiunque e anche del professor Pallante, quello che ho messo in discussione è la data,: come ha fatto la commissione a programmare questa audizione l'ultimo giorno di novembre utile per esprimere un parere, sapendo che noi come Rete civica avevamo chiesto che si arrivasse all'approvazione della legge?".

Riccarand (Rc), in maggioranza qualcuno rema contro - Le email tra Patrizia Morelli (Av), presidente della prima commissione consiliare, e Elio Riccarand, dirigente di Rete civica, sono state diffuse agli organi di informazione "sicuramente da qualcuno della maggioranza". Lo sostiene lo stesso Riccarand: "Evidentemente - spiega - c'è anche qualcuno della maggioranza che rema contro, non mi sorprende, però noi stiamo agli atti ufficiali sottoscritti dalle forze di maggioranza".