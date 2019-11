Turismo, potenziati trasporti invernali

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - In vista dell'avvio della stagione invernale, la Valle d'Aosta potenzia con uno stanziamento di oltre 644 mila euro il trasporto pubblico, attraverso un pacchetto di iniziative destinate ai turisti. Servizi integrativi durante le vacanze di fine anno saranno attivi a Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Ayas, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Inoltre saranno in funzione ski bus La Thuile-Courmayeur, Cogne, Gressan (Pila), Valtournenche, Brusson e Champorcher. Per il 2020 ci sarà inoltre il servizio serale e notturno a chiamata 'Allo nuit'. La Regione contribuirà anche al taxi-bus 'Navetta Château Noel Saint-Vincent e Chatillon', nelle prossime tre stagioni invernali.