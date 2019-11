Coldiretti, danni Vda per isolamento

"Il territorio della Valle d'Aosta ha retto a questa ondata di maltempo, ma è comunque emersa la fragilità delle aree in cui le aziende agricole valdostane operano quotidianamente e che curano presidiando costantemente le aree rurali. Facciamo comunque la nostra conta dei danni dovuta all'isolamento a cui è costretta la Valle d'Aosta con un'autostrada interrotta e una viabilità intasata sulle strade regionali". E' quanto dichiarano Alessio Nicoletta e Elio Gasco, presidente e direttore di Coldiretti Valle d'Aosta, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.



L'associazione punta il dito sulla "scarsa affluenza di turisti e di visitatori che si è registrata nell'ultimo fine settimana, in un periodo già prenatalizio che vede di norma la Valle tra le mete ambite del turista di prossimità, proveniente dal Nord Ovest".



"Se la gente e gli operatori turistici ritengono troppo oneroso in termini di tempo raggiungere la Valle d'Aosta - aggiungono il presidente e il direttore di Coldiretti - finiscono per scegliere un'altra meta e a rimetterci sono tutti i settori economici valdostani. E' un problema trasversale che va affrontato e risolto al più presto".