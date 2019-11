Riapre strada regionale Gressoney

Dopo Champorcher, anche Gressoney-La-Trinité torna alla normalità uscendo dall'isolamento in cui il paese si è trovato per il pericolo valanghe. Al termine di una serie di sopralluoghi tecnici e della riunione della commissione valanghe, la strada regionale della Valle del Lys, chiusa da ieri mattina nell'ultimo tratto, è stata infatti da poco riaperta completamente. Nel paese oggi le scuole sono chiuse, ma domani riapriranno.



La situazione della viabilità in Valle d'Aosta registra ancora la chiusura, per pericolo valanghe, della strada regionale n.23 di Valsavarenche, da Eaux Rousses a Pont. Sulle regionali di Antagnod e di Bionaz vi sono temporanee interruzioni per operazioni di disgaggio. Per ciò che riguarda le strade comunali risultano chiuse quella per Valnontey (Cogne), per Veynes (Saint-Christophe), per Niel (Gaby), per Biel (Gressoney-Saint-Jean) e per Torrille (Verrès).