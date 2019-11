Natale,ad Aosta apre il Marché vert Noel

Fino a lunedì 6 gennaio nel centro di Aosta si può respirare l'atmosfera del Natale in un tipico villaggio alpino allestito nell'area del Teatro Romano. E' il Marché vert Noel, il tradizionale mercatino natalizio che l'anno scorso ha fatto registrare 78 mila ingressi. Decine di chalet in legno propongono idee regalo, prodotti dell'artigianato di tradizione e dell'enogastronomia valdostana. Nelle piazzette e nelle stradine del piccolo villaggio prenderanno vita momenti di animazione: dagli atelier 'en plein air', che proporranno artigiani scultori e intagliatori all'opera, ai momenti di degustazione delle forme di Fontina del concorso Modon d'or. Il Marché vert Noel apre alle 10.30 (a Natale e Capodanno alle 15); da lunedì al venerdì e le domeniche chiude alle 20 e tutti i sabati, venerdì 6 e domenica 8 dicembre alle 22. In piazza Chanoux è stato inaugurato l'albero di Natale artistico, sul quale possibile salire tramite una scala a chiocciola alta nove metri e ammirare il 'salotto buono' della città.