Cdm,ok a reclutamento segretari comunali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha espresso parere favorevole nei confronti della legge regionale 14/2019 'Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta'.

"E' con compiacimento - dichiara il presidente della Regione, Antonio Fosson - che incassiamo il parere favorevole del Consiglio dei Ministri su una normativa nata da un'esigenza e un'urgenza da parte degli Enti locali. Con il via libera del Governo nazionale si completa l'iter intrapreso dalla Giunta regionale per dare maggiore sostegno amministrativo e organizzativo ai nostri Comuni, che, mi piace ricordare, sono la vera ossatura del nostro sistema delle autonomie locali, e sui quali stiamo investendo. Nei giorni scorsi - aggiunge - sono state avviate le procedure per il corso-concorso che porterà alla copertura dei posti vacanti dei posti da Segretario nei Comuni e nelle Unités".