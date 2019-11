Comitato Chalamy chiede studio bacino

Durante la riunione della Conferenza dei servizi convocata per la presentazione delle valutazioni dei soggetti interessati alle autorizzazioni per la messa in attività della discarica 'Chalamy' di Issogne entro l'ottobre 2020, il Comitato 'La Valle non è una discarica' ha presentato una memoria tecnica nella quale sono state illustrate "le problematiche della zona sotto il punto di vista idrogeologico". Inoltre, fa sapere lo stesso comitato, "è stato richiesto uno studio di bacino da parte di un'università con specifiche competenze al fine di permettere una disamina serena della reale criticità della zona senza condizionamenti di alcun genere. Tale studio non è stato finora giudicato necessario dagli enti regionali competenti anche a causa di carenza di fondi" mentre "il sindaco di Champdepraz ha dato eventuale disponibilità ad assegnare lo studio richiesto e a sostenerne la spesa se necessario".