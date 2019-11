Nuovo canale Europa su sito Regione Vda

Restyling e riorganizzazione per il canale tematico Europa del sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta. Molteplici gli obiettivi dell'iniziativa: rendere più chiare e accessibili le opportunità offerte dai Programmi europei e statali, raccontare quanto realizzato con le risorse ottenute, segnalare notizie e appuntamenti, spiegare il percorso per la presentazione dei progetti. In dettaglio sono stati rivisti i contenuti e la grafica del sito secondo una strategia di comunicazione "più efficace ed efficiente" che ha riguardato la struttura così come il linguaggio.

Online da oggi, il canale "deve essere il punto di partenza del nostro futuro stare in Europa" ha detto l'assessore regionale agli affari europei, Luigi Bertschy, aggiungendo: "In vista della programmazione 2021-2027 la Valle d'Aosta deve essere pronta ad affrontare le sfide, occorre rivedere e migliorare il nostro modello, la comunicazione performante ed evoluta è solo la fase finale: occorre lavorare bene per comunicare bene".