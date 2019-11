Violenza su donne, spazio in caserma Cc

Sarà inaugurata il 22 novembre, alle 18, nella Caserma "Alessi" (sede del Gruppo Carabinieri di Aosta) "Una stanza tutta per sé", ovvero un'aula per l'audizione protetta di donne e minori. L'obiettivo del progetto è di "offrire alla vittima di violenze e abusi, nel delicato momento della denuncia, un ambiente dedicato che tenda a rendere meno traumatico l'approccio con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subite". L'iniziativa è stata curata dal Soroptimist International Club in collaborazione con lo Zonta Club International Aosta Valley e grazie alla disponibilità e al contributo dell'Arma del Carabinieri.