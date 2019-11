Menù salute in asili nido Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 12 NOV - Più verdure (proposte anche nell'elaborazione dei primi e dei secondi piatti), carni bianche, pesce e poco spazio alla carne rossa e ai formaggi: sono gli ingredienti del menù invernale per i bimbi da zero a tre anni servito negli asili nido regionali e comunali che rispettano le linee guida del progetto 'Buon appetito bambini', l'alimentazione come prevenzione. "Crescere bambini sani è più facile che riparare adulti", ha sintetizzato Antonella Migliore, coordinatrice pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia della Regione Valle d'Aosta, presentando il documento. Ha aggiunto: "Il nostro corpo con la benzina giusta dovrebbe funzionare meglio. Il ricettario, al quale hanno collaborato nutrizionisti, pedagogisti e allergologi si pone l'obiettivo di contrastare l'obesità infantile, di prevenire l'eventuale insorgenza di ipertensione, colesterolo e diabete".