Bilancio 2020,entrate crescono del 2,25%

Le entrate della Regione autonoma Valle d'Aosta per il 2020 cresceranno del 2,25% rispetto al 2019 per effetto dell'aumento del gettito Iva e in parte Ires, pur considerando le aliquote invariate. E' quanto prevede il bilancio triennale approvato ieri dalla Giunta e presentato oggi in una conferenza stampa dal presidente della Regione e dagli assessori. Il documento previsionale pareggia sull'importo complessivo di 1.506.839.286 euro nel 2020, di 1.981.611.170 nel 2021 (picco di entrate che dipende dal rimborso del prestito obbligazionario contratto per l'acquisto delle centrali elettriche dell'Enel) e di 1.424.641.079 nel 2022. "Non è previsto alcun ricorso all'indebitamento, - ha precisato l'assessore al bilancio e alle finanze, Renzo Testolin - grazie ad una buona gestione complessiva ed operativa, che ha consentito che una parte rilevante delle risorse correnti potesse essere utilizzata per la copertura di investimenti per 110 milioni di euro per il 2020 e similmente per gli anni successivi".

Fondo 1,8 mln per equiparazione nazionale Cfv e Vvff - Uno stanziamento di 1,8 milioni di euro per il 2020 e 100 mila euro annuali a regime a partire dal 2021: è lo stanziamento indicato nel bilancio triennale della Regione Valle d'Aosta per alimentare un fondo speciale destinato all'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

Sempre in tema di personale regionale, nel disegno di legge di stabilità vi sono alcune indicazioni riguardanti la riorganizzazione attraverso la previsione di un piano triennali dei concorsi e la possibilità di sostituzione immediata dei pensionati. "Abbiamo messo mano alla macchina organizzativa dell'amministrazione - ha spiegato il presidente Antonio Fosson - con l'obiettivo di per dare più servizi ai cittadini, più vicinanza e tempi di risposta più rapidi".



In Programma lavori pubblici 108 mln per ospedale - La Giunta Fosson conferma il piano degli investimenti per la realizzazione del nuovo ospedale Umberto Parini di Aosta, prevedendo 108,6 milioni di euro per il prossimo triennio. E' quanto viene indicato nel Programma regionale dei lavori pubblici 2020-2022, predisposto dall'assessore Stefano Borrello e approvato dall'esecutivo contestualmente al bilancio di previsione. I fondi destinati al nuovo presidio rappresentano la parte più rilevante dell'intero programma che riporta 186 interventi per un totale di 229,6 milioni di euro. Alle infrastrutture ambientali e risorse idriche saranno destinati 37,5 milioni di euro, alle infrastrutture di trasporto 44,1 mln, a quelle relative alle aree produttive 150 mila euro e a quelle sociali 147,8 milioni di euro.

Delle risorse disponibili quasi il 70 per cento uscirà direttamente dalle casse regionali (159,6 mln), il 27 per cento sarà finanziarto dalla Stato o dall'Ue (63 mln) e il 3 per cento riguarda attività di progettazione già realizzate.

"L'allineamento dell'approvazione del Programma triennale rispetto al bilancio preventivo - ha spiegato l'assessore alle opere pubbliche, Stefano Borrello - rappresenta una novità che ha una grande valenza politica, ma soprattutto amministrativa, perché permetterà di fare una programmazione più puntuale rispetto a quelli che sono le disponibilità in essere e di cercare di dare un reale impulso al settore dell'edilizia".



Sanità: aumenta di 8 mln trasferimento a Usl per Lea - Più risorse alla Sanità nel 2020, settore a cui è destinata la fetta più importante di risorse del bilancio di previsione approvato dalla Giunta regionale. I fondi ammontano a 299 milioni di euro, tra risorse vincolate e non, di cui 261 mln (8 in più rispetto al 2019) per i livelli essenziali di assistenza (Lea) che saranno trasferiti all'Azienda Usl, in base agli indirizzi regionali. Crescono - secondo le cifre fornite oggi dall'assessore alla sanità Mauro Baccega - anche gli investimenti: 37,5 mln nel triennio, di cui 13 milioni nel 2020, con un aumento di 7,5 mln rispetto al 2019.

Per quanto riguarda le altre principali destinazioni: al Dipartimento politiche sociali sono state assegnate risorse per circa 83 milioni, ai Trasporti 61 milioni di euro, così come all'assessorato all'Ambiente, fra il Dipartimento Ambiente ed il Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, sono stati assegnati quasi 31 milioni di euro. Quasi 60 milioni all'Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, 31 milioni al Dipartimento industria, artigianato e energia e quasi 160 milioni al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi. Infine, le risorse per l'Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica sono pari a circa 96 milioni di euro. Previste anche risorse regionali aggiuntive per 20 milioni nel triennio, necessarie alla chiusura della programmazione europea in corso e all'avvio delle nuove iniziative.

Nel disegno di legge di stabilità vengono poi indicate le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019. "A tal proposito - spiega l'assessore alle finanze Enzo Testolin - sono stati individuati come interventi prioritari da finanziare il recupero delle ex caserme Beltricco e Giordana, inserite nella creazione del nuovo Polo Universitario, i finanziamenti strategici a favore dell'ammodernamento degli impianti di risalita e, infine, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico".