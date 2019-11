Valle d'Aosta verso aumento ecotassa

La Regione Valle d'Aosta vuole aumentare la ecotassa, rivedendo le tariffe a partire dal 2021.

Lo ha annunciato in Consiglio regionale l'assessore all'ambiente Albert Chatrian, rispondendo in aula a un'interpellanza dei consiglieri Daria Pulz (Adu), Luigi Vesan e Manuela Nasso (M5s).

Il primo passo sarà la revisione dell'entità del tributo in sede di bilancio triennale. Chatrian ha precisato che i "nuovi importi saranno applicabili a partire dal 2021". Soddisfazione è stata espressa dagli interpellanti per gli impegni assunti dall'assessore. Daria Pulz ha evidenziato l'esistenza di un "business che con l'aumento dell'ecotassa potremmo limitare".

Luigi Vesan ha chiesto all'assessorato di farsi carico dei "pesanti ritardi", cercando di "muoversi in maniera più rapida rispetto alla soluzione prospettata di un aumento dell'ecotassa solo a partire da gennaio 2021".