Cucina, stella Michelin per Paolo Griffa

Paolo Griffa, enfant prodige della cucina italiana sbarcato nel 2017 al Petit Royal, ristorante gourmet del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, ha ricevuto una stella Michelin che lo proclama tra i migliori chef italiani. "Sono orgoglioso per me, per la mia intera brigata e per tutto lo staff dell'Hotel Grand Royal di Courmayeur di ricevere quello che per me è il punto più alto della mia carriera fino ad ora" commenta Griffa, che aggiunge: "L'emozione che provo mi dà conferma di tutto il lavoro svolto in questi anni insieme al mio team, che di certo non si fermerà qui. Non è un punto di arrivo, ma una grandissima partenza per tutti noi".