Lions Club dona Neurotester a Usl Vda

(ANSA) - AOSTA, 5 NOV - Il servizio di endocrinologia e diabetologia dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta sarà dotato di un Neurotester, una nuova apparecchiatura per la diagnostica della neuropatia cardiovascolare, donata dal Lions Club Aosta Mont Blanc. Sarà inaugurata il 14 novembre prossimo, in occasione della giornata mondiale del diabete. La nuova strumentazione è stata presentata oggi in una conferenza stampa dall'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, dai vertici dell'azienda sanitaria, da Giorgia Baratta, presidente del Lions Club Aosta Mont Blanc e dal past president Renato Angelucci.

"Alla nostra struttura mancava questo tipo di attrezzatura - ha spiegato il primario Giulio Doveri - che ora ci consentirà di svolgere degli accertamenti che rientrano tra i livelli essenziali di assistenza". Durante la giornata di prevenzione saranno svolte su prenotazione visite gratuite (controllo glicemia, peso e pressione) e, in alcuni casi, sarà anche utilizzato il nuovo strumento diagnostico.