Regione, Confindustria 'promuove' Defr

(ANSA) - AOSTA, 28 OTT - Confindustria Valle d'Aosta 'promuove' il Documento di economia e finanza regionale (Defr) e indica alcuni obiettivi strategici per l'economia della Valle d'Aosta: formazione, ricerca e tecnologia. E' quanto è emerso oggi dall'audizione del presidente Giancarlo Giachino e del direttore generale Marco Lorenzetti davanti alla seconda commissione del Consiglio Valle. "Ci sono degli aspetti più che positivi, si può fare molto di più ma già fare qualcosa è molto positivo", ha commentato Giachino al termine della riunione durante la quale sono state illustrate le priorità degli industriali valdostano. Tra queste la formazione "fattore strategico per lo sviluppo aziendale e per la gestione del cambiamento". Confindustria ha sollecitato "incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione", apprendendo "con favore che nel documento sono previsti interventi simili specialmente rivolti ai giovani di sostegno all'occupabilità con corsi di breve durata e progetti di orientamento e accompagnamento".