Vda presenta stagione sci a Skipass

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - Dopo l'anticipo di stagione invernale con l'apertura di oggi degli impianti di risalita a Breuil-Cervinia, la Valle d'Aosta scalda i motori per l'inverno e si prepara a presentare le novità dell'offerta turistica allo Skipass, il Salone del turismo e degli sport invernali a Modena. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre la regione alpina animerà uno spazio espositivo dedicato alla promozione turistica, all'Associazione Maestri di sci e all'Associazione Impianti di risalita. Nello stand sarà presente, inoltre, uno spazio per conferenze in cui saranno veicolati video della Valle d'Aosta e promo-video delle gare di Coppa del Mondo che si disputeranno nella nostra regione: a Breuil-Cervinia lo snowboardcross il 20-21 dicembre e a La Thuile il Supergigante e Combinata femminile di sci alpino il 29 febbraio e 1° marzo 2020, oltre al Mondiale Master di sci di fondo in programma a Cogne dal 5 al 14 marzo 2020.