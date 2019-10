Scuola,ok a comitato tecnico plurilingue

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - La giunta regionale ha approvato la ricostituzione del comitato tecnico per la stesura delle linee guida finalizzate alla definizione del modello di educazione bi-plurilingue dall'anno scolastico 2020/2021. Sempre su proposta dell'assessore all'Istruzione, Chantal Certan, è stata decisa la realizzazione di un'azione di supporto metodologico-didattico e organizzativo per dirigenti e docenti impegnati in attività bi-plurilingui.

Il comitato sarà composto dai dirigenti tecnici dell'assessorato e da tre esperti di politiche linguistiche a livello internazionale. "Studiare le lingue - dichiara l'assessore Certan - è importante vista la nostra storia e identità, ma anche un'opportunità per il futuro dei ragazzi. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale promuovere la formazione degli insegnanti e lavorare tutti insieme, docenti e studenti, per una scuola formativa e all'avanguardia in cui tutti dobbiamo credere e investire".