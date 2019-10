Finaosta, fusione Nuv e Coup a dicembre

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - E' previsto che l'atto di fusione tra le partecipate Nuv srl (Nuova università valdostana) e Coup srl (Complesso ospedaliero Umberto Parini) "verrà perfezionato nella seconda decade di dicembre con la conseguente cancellazione delle società fuse e avvio della nuova società entro la fine del corrente anno". Lo scrive in una nota Finaosta, ricordando che l'atto è frutto della decisione del Consiglio Valle datata 19 dicembre 2018. Il 4 novembre sono convocate le assemblee delle due società "per l'approvazione dei progetti e l'adozione della delibera di fusione mediante costituzione di una nuova società", in cui "verranno riuniti patrimonio, obbligazioni, contratti e rapporti attivi e passivi" di quelle esistenti.