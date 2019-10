A Skyway prime colonnine elettriche Cva

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - Parte il progetto del gruppo idroelettrico Cva e dell'operatore Be Charge di realizzazione, in due anni, di una rete di 250 colonnine di ricarica per auto elettriche in Valle d'Aosta. Le prime due, posizionate a Courmayeur, nel piazzale della funivia Skyway del Monte Bianco, saranno inaugurate mercoledì prossimo. La scelta di Skyway come luogo per la prima installazione rientra in una collaborazione tra le due realtà che ha già dato vita al progetto Save the glacier. L'inaugurazione sarà seguita da un convegno, promosso da Cva in collaborazione con la Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dedicato al tema delle Nuove frontiere della mobilità elettrica.