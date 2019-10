Al Castello Gamba arrivano i Lego

(ANSA) - AOSTA, 18 OTT - I mattoncini Lego saranno i protagonisti dell'evento espositivo organizzato al Castello Gamba di Chatillon, dal 7 dicembre al 6 gennaio, nell'ambito della manifestazione Chateau Noel. E' in programma un allestimento di opere e creazioni originali in mattoncini Lego e l'organizzazione di laboratori di costruzione e di robotica educativa per bambini, che verranno organizzati nei fine settimana di dicembre e nel primo week-end di gennaio. Saranno organizzate delle visite guidate al Castello, con una tariffa ridotta di 3 euro per adulti e bambini. "Con questo progetto vogliamo promuovere l'arte contemporanea attraverso l'utilizzo dei famosi mattoncini conosciuti in tutto il mondo ed è un modo originale ed efficace per sostenere e incentivare l'offerta del Gamba, un bene monumentale le cui caratteristiche e la cui versatilità contribuiscono a farne una location sempre più ricercata per molteplici iniziative ed eventi culturali", ha spiegato l'assessore al turismo e ai beni culturali, Laurent Viérin.