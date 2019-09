Processo edilizio per sfollato V.Ferret

E' finito a processo stamane per abuso edilizio l'unico sfollato residente nella Val Ferret a seguito dell'allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco. Marco Busanelli, immobiliarista di 46 anni originario di Genova, è stato prosciolto per prescrizione dal giudice monocratico di Aosta. Per la procura aveva svolto lavori senza titolo edilizio nell'immobile sgomberato, in "zona inedificabile, a massimo rischio di frane ed inondazioni e sottoposta a vincolo paesaggistico". Il giudice Marco Tornatore ha pronunciato sentenza di "non doversi procedere per intervenuta estinzione" dei reati contestati a seguito di "prescrizione". Il pm Rosa Maria Catroppa, aveva chiesto la condanna di Busanelli a 20 giorni di arresto e 45 mila euro di ammenda. La difesa, anche con l'aiuto di testimoni che hanno riconosciuto in alcune foto del 2012 dei dettagli dell'immobile, ha puntato a provare che i lavori contestati dalla procura fossero già realizzati da anni, facendo così scattare la prescrizione. "Io avevo un terrazzo costruito in maniera leggermente difforme a una vecchissima concessione edilizia", spiega Busanelli all'esito del processo.



Quindi, prosegue, "l'oggetto del contendere è un terrazzo" per il quale "ho la sanatoria paesaggistica ma non ho ancora ottenuto la sanatoria amministrativa. I tempi si sono talmente incartati per cui siamo andati in prescrizione". Lo sgombero e il processo per abuso edilizio sono "due cose distinte, che sono incidentalmente avvenute nello stesso periodo", sottolinea l'immobiliarista. Nel capo di imputazione gli era contestato il "cambio di destinazione d'uso del fabbricato", da deposito ad abitazione, la realizzazione di un magazzino nel seminterrato, di un terrazzo, di una tettoia e di un corpo di fabbrica esterno.