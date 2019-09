Pan Ner e Marché au Fort eventi autunno

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi e il Marché au Fort sono i due eventi enogastronomici di punta di ottobre e faranno da traino alla Fita di Pomme di Gressan e a Mele Vallée di Antey-Saint-André.

"Il fatto di unire, quando è possibile, gli appuntamenti, va proprio nella direzione di valorizzare e promuovere non solo i singoli prodotti ma tutto il territorio". A sottolinearlo l'assessore al Turismo Laurent Viérin nel presentare le manifestazioni. Ha poi ricordato che "l'assessorato ha avviato il dossier per l'ottenimento della Dop per le mele, filiera che connota il territorio valdostano". Il primo appuntamento è per il fine settimana del 5 e 6 ottobre quando in 52 comuni saranno accesi i forni per la cottura dei pani di segale, in occasione della quarta festa transfrontaliera Lo Pan Ner che si chiuderà domenica 6 con le premiazioni a Maison Gargantua di Gressan nell'ambito della 37a edizione della Fita di Pomme.