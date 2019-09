Resta grave 17enne ferito a Sarre

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - Restano gravi le condizioni del diciassettenne rimasto ferito nella serata di venerdì 20 settembre in un incidente stradale avvenuto a Sarre. Secondo quanto si è appreso, i sanitari dell'ospedale Parini, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, stanno valutando se trasferirlo a Torino per un intervento chirurgico. Il giovane era bordo di una Fiat Panda che - probabilmente durante una manovra - si è ribaltata non lontano dal municipio del paese. A bordo c'erano anche due ragazze, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Il gruppo stava partecipando ai festeggiamenti per i coscritti del 2001 di Sarre. La serata di venerdì, loro dedicata dalla pro loco, è quindi stata annullata.