Testolin, buone potenzialità di spesa

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - La Regione Valle d'Aosta "non attingerà ad altre risorse di mutui in questo triennio e questo è sinonimo di una buona potenzialità dal punto di vista della spesa". Lo ha detto l'assessore alle finanze Renzo Testolin, illustrando oggi il Documento di economia e finanza regionale, approvato mercoledì scorso dalla Giunta. "Le entrate in questo periodo si sono stabilizzate e dipendono molto anche dal tessuto produttivo e dalla capacità di avere risorse a disposizione - ha aggiunto - che dipendono dal numero di attività, dalla possibilità contributiva del nostro territorio e che innescano un meccanismo virtuoso; se si riesce a far ripartire l'economia, se si riesce a far aumentare il numero di aziende potenzialmente si può pensare che il futuro possa garantirci almeno queste opportunità di spesa al netto di interventi statali che nel passato ci hanno penalizzato".