Savt, politica si ricompatti

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Il Savt chiede alla politica valdostana di ricompattarsi intorno a "principi e valori" e di superare le divisioni degli ultimi anni. L'appello è contenuto in una piattaforma che il sindacato intende presentare in una serie di incontri con le forze politiche, le istituzioni e le associazioni datoriali, dopo il rinnovo dei suoi vertici.

"L'obiettivo che deve diventare un impegno comune di tutte le parti in causa - spiega in una nota - è di dare vita ad iniziative per promuovere lo sviluppo culturale e socio economico, salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali del sistema Valle d'Aosta e di aumentarne il gettito fiscale, in particolare andando a promuovere l'imprenditoria nel mondo privato, soprattutto nel settore turistico, che nel futuro dovrà necessariamente diventare uno dei maggiori volani del sistema economico valdostano".